​В отношении уволенной за утрату доверия замглавы администрации Радужного возбуждено новое уголовное дело

В отношении бывшего заместителя администрации Радужного возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз женщину обвиняют в в получении взятки в 20 тысяч рублей, сообщается на сайте СУ СКР по Югре. По версии следствия, деньги чиновница 21 ноября 2016 года получила за от жительницы города за содействие в приобретении муниципальным образованием квартиры, принадлежащей сыну взяткодателя.

Напомним, ранее в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по факту получения от представителя управляющей компании взятки в размере 250 тысяч рублей за оказание содействия в принятии жилищно-коммунальных тарифов, экономически выгодных для управляющей компании. 14 февраля 2017 года женщине было предъявлено обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«В настоящее время уголовные дела соединены в одном производстве. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Оперативное сопровождение осуществляется Управлением по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО – Югре», - отметили в пресс-службе ведомства.

В начале марта сообщалось, что заместителя главы Радужного уволили в связи с утратой доверия после прокурорской проверки.