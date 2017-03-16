​В МИДе назвали квнщиков Галустяна и Ревву «подрывниками»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на исследование центра стратегических коммуникаций НАТО StratCom о юморе в России предположила, что популярных квнщиков на Западе считают «подрывниками».

«Не удивлюсь, если в глубинах этой аналитики Галустян и Ревва названы информационно-стратегическими подрывниками», — прокомментировала она на своей странице в Facebook. Отметим, что именно КВН назван в докладе «инструментом политической стратегической коммуникации».