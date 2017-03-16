​Медведев поправился после простуды

Премьер РФ Дмитрий Медведев вернулся к работе после простуды и провел встречу с президентом Армении Сержем Саргсяном, о чем сообщается на сайте правительства.

«У вас сегодня были большие переговоры с Владимиром Владимировичем. Не знаю, осталось ли что-то для правительства, но если что-то от нас зависит, то я с удовольствием эти вопросы готов с вами обсудить», — сказал глава правительства своему собеседнику.

Напомним, что о болезни премьера стало известно от президента Владимира Путина, который, комментируя эпидемическую ситуацию, заявил: «Ситуация пока еще серьезная, вот Дмитрия Анатольевича не уберегли».