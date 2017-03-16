​Кремль согласовал дату визита Ангелы Меркель в Москву

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что дата визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву утверждена.

«Дата согласована», — сказал он, его слова приводит ТАСС. Однако чиновник не стал называть сроки, сославшись на то, что объявление должны делать обе стороны одновременно.

Напомним, что о приглашении Меркель в Москву стало известно ранее: о нем сказал российский президент Владимир Путин на встрече с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, однако, подчеркнул, что этот визит не означает возобновления российско-германских межгосударственных консультаций по экономическому сотрудничеству, которые ранее были заморожены из-за ситуации с Донбассом и Крымом.