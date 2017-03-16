​НАТО посчитало КВН политическим инструментом Кремля

Центр стратегических коммуникаций НАТО в опубликованном накануне докладе изучил использование юмора в России и на Украине в пропагандистских целях.

По мнению авторов документа, одним из самых эффективных инструментов стратегической коммуникации является КВН, который служит легитимизации существующего политического истеблишмента в России. Так, критика власти там представлена в «мягкой» манере и «с положительными коннотациями», отмечают представители Центра.

Выходцы из КВН названы влиятельными фигурами на отечественном ТВ, поскольку производят массу других юмористических программ, включая «Вечерний Ургант», который упомянут отдельно.

Интересно, что заказчиком данного исследования выступило Минобороны Латвии.