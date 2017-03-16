16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,1128   EUR  62,8428  

​НАТО посчитало КВН политическим инструментом Кремля

Центр стратегических коммуникаций НАТО в опубликованном накануне докладе изучил использование юмора в России и на Украине в пропагандистских целях.

По мнению авторов документа, одним из самых эффективных инструментов стратегической коммуникации является КВН, который служит легитимизации существующего политического истеблишмента в России. Так, критика власти там представлена в «мягкой» манере и «с положительными коннотациями», отмечают представители Центра.

Выходцы из КВН названы влиятельными фигурами на отечественном ТВ, поскольку производят массу других юмористических программ, включая «Вечерний Ургант», который упомянут отдельно.

Интересно, что заказчиком данного исследования выступило Минобороны Латвии.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:07, просмотров: 166, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​«Чиновники должны догадываться?..»

​«Чиновники должны догадываться?..»
Директор департамента городского хозяйства Константин Карпеткин — о ситуации с семьей инвалидов, получивших неудобное жилье
Константин Карпеткин, глава департамента городского хозяйства Сургута Сегодня в 13:01
285 4
Юрий Нуреев

​Сургут — территория невозможного
В чем же дело? По сути, это повод посмеяться: подумать только, нефтяная столица страны не в состоянии поставить 1 (один) туалет в центральном парке города! Не смешно: мешают правильные и непреодолимые аргументы. По закону, понимаете ли, нельзя.
Юрий Нуреев Сегодня в 09:12
313 4
​Парень, рождённый для Сургута

​Парень, рождённый для Сургута
А знаете, что более всего убеждало Александра Леонидовича в том, что тот или иной человек перестал ощущать себя временщиком в Сургуте? Когда люди с Большой земли стали привозить сюда на постоянное место жительства своих стареньких родителей…
Людмила Захарова 22 августа 2016 в 13:01
2872 23
​Рокецкий в Сургуте

​Рокецкий в Сургуте
15 марта первому губернатору Тюменской области исполнилось 75 лет
Людмила Захарова 15 марта в 17:18
897 0
​Общество на транспорте // ИНФОГРАФИКА

​Общество на транспорте // ИНФОГРАФИКА
Для большинства голосующей аудитории siapress.ru маршрутки актуальны
Юрий Нуреев 15 марта в 10:50
233 0
​Почему падает рынок? // АУДИО, ТЕКСТ

​Почему падает рынок? // АУДИО, ТЕКСТ
Российский рынок акций переживает период самого заметного в этом году снижения. Чем оно вызвано, как долго продлится и что можно рекомендовать делать частным инвесторами в такие периоды?
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 14 марта в 11:48
334 0
Олег Владимиров

​По законам природы
Одна беда – если Путин зимой приедет. Оно и летом страшновато, но зимой особенно. В Красноярске, говорят, недавно под это дело старый, черный снег с улиц вывезли, а новый, белый – привезли и живописно раскидали.
Олег Владимиров 14 марта в 09:20
518 0
​«Новый Город» помог сургутянам с инвалидностью получить удобное жилье

​«Новый Город» помог сургутянам с инвалидностью получить удобное жилье
«Квартира нам очень нравится. Удобно, что она на первом этаже…»
Лилия Сулейманова 13 марта в 15:04
543 1
​Елена Баженова: «Многие дети подбегали и спрашивали: а вы помните, как вы у меня кровь брали?»

​Елена Баженова: «Многие дети подбегали и спрашивали: а вы помните, как вы у меня кровь брали?»
Медицинский техник лаборатории Сургутской клинической психоневрологической больницы — о работе, жизни и подходе к пациентам
Александра Кузнецова 13 марта в 14:59
437 0
Лилия Сулейманова

​Запрещая — создавай
По «передержкам» животных ударят законодательно: но проблему не решат
Лилия Сулейманова 11 марта в 09:15
921 7
​«Дельфины» против убийства детей

​«Дельфины» против убийства детей
В Сургуте начало развиваться движение «антикитов»
Валерия Самусева 10 марта в 15:48
1442 5
​Наталья Алешкова: «Я по-прежнему в штате»

​Наталья Алешкова: «Я по-прежнему в штате»
Заместитель главы города — о превратностях карьеры женщины-чиновника, о выборе между семьей и работой и творческих экспериментах
Яна Карпенюк 10 марта в 15:31
2319 8
Статья дня. Операция «Приватизация», или Все дороги ведут в Кострому?

Статья дня. Операция «Приватизация», или Все дороги ведут в Кострому?
Почему сургутские чиновники вдруг резко отказались начинать приватизацию муниципальных предприятий
Артем Мазнев 10 марта в 11:43
3041 22
Анна Богдевич

​Неудобства каких-то там жителей? Их проблемы!
В ответ на материал «Магнит» притягивает проблемы?»
Анна Богдевич 10 марта в 14:42
1033 6
Наш генерал

Наш генерал
Памяти ветерана Вооруженных Сил СССР Семена Малюгина посвящается
Людмила Захарова 10 марта в 10:49
1265 1
Олег Владимиров

​Сдвиг нормы
Так что Навальный молодец, порадовал. Ему бы еще грант на эту деятельность в правительстве запросить, Медведев же против коррупции? Но пока хочется понять: а какова реакция общества?
Олег Владимиров 10 марта в 10:10
949 9
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика