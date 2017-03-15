​«Победа» пригрозила судом волейболисту, которого высадили из самолета «из-за длинных ног»

Авиакомпания «Победа» опровергает информацию об отказе в перевозке пассажиру из-за высокого роста. В пресс-релизе, опубликованном на сайте компании, сказано, что Александра Кимерова сняли с рейса Самара-Москва 12 марта из-за ярко выраженной агрессии, многочисленных оскорблений членов экипажа и озвученной им угрозы устроить во время полета «шоу».

Отмечается также, что Кимеров заранее оплатил услугу выбора места, забронировав для себя кресло у прохода самолета, без дополнительного пространства для ног. «Пассажир намеренно нарушил правила авиакомпании и занял чужое место с увеличенным пространством для ног. После многочисленных замечаний со стороны членов экипажа пассажир занял место согласно посадочному талону, демонстративно выставив ноги в проход воздушного судна. Тем самым создал прямую угрозу безопасности полета: создание искусственных препятствий на возможном пути эвакуации категорически запрещено требованиями безопасности», - отметили в пресс-службе авиакомпании.

В авиакомпании обратили внимание на тот факт, что Кимеров летел вместе с другими волейболистами, ничуть не уступающими ему в росте. «Однако его коллеги спокойно разместились на своих местах и не устраивали сцен», - заметили в пресс-службе.

«Победа» намерена обратиться в суд и взыскать с Кимерова расходы, понесенные авиакомпанией из-за задержки рейса.

Ранее сообщалось, что новоуренгойский «Факел», игроком которого является Александр Кимеров, не собирается подавать в суд на «Победу», но ждет официальных извинений.