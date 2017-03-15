​Ольга Голодец назвала уникальной бедность работающих россиян

Россияне работают — но остаются бедными. Это уникальное явление, считает вице-премьер РФ Ольга Голодец: «Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, — это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере — работающие бедные», — сказала она во вторник на Социальном форуме в рамках недели российского бизнеса, ее слова приводит ТАСС.

В России «нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7 тысяч 500 рублей», подчеркнула она (напомним, что 7500 рублей — минимальный размер оплаты труда в РФ). «Даже если человек закончил среднюю школу, то по выходе его труд должен оцениваться несколько на другом уровне. Нам предстоят серьезные обсуждения по повышению минимального размера оплаты труда», — заключила чиновница.

«В прошлом году мы закончили год со средней заработной платой 36 тысяч 703 рубля, это средняя цифра по экономике. Но я обращаю внимание, что на уровне МРОТ работают 4 млн 900 тысяч человек, — отметила Голодец. — О какой производительности труда можно говорить, если за месяц работы человек получается такие деньги».