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Евгений Марков заинтересовался сроками ввода участковой больницы поселка Горноправдинск

Окружной депутат, руководитель фракции ЛДПР Евгений Марков направил запрос Заместителю Губернатора автономного округа Дмитрию Шаповалу. На днях либерал-демократ получил ответ.

Все дело в том, что на сайте Департамента экономического развития автономного округа размещена информация о ходе строительства (проектирования) социально значимых объектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, предусмотренных Адресной инвестиционной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и программой "Сотрудничество" (по состоянию на 01.01.2016). В данный перечень объектов включен объект «Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» с началом и окончанием срока строительства 2012-2016 годы соответственно. Заказчиком строительства объекта определено КУ ХМАО - Югры "Управление капитального строительства". Но как следует из информации на сегодняшний день, объект находится в стадии строительства – 30%.

Евгений Марков попросил подтвердить факт окончания строительством объекта - 2016 год: «В противном случае, прошу прокомментировать данную ситуацию, указать причины срыва строительства объекта, сообщить на каком этапе находится строительство объекта, о планируемых сроках ввода объекта и обозначить ответственных виновных лиц за неисполнение взятых обязательств».

Депутат Евгений Марков получил ответ на свое обращение. Парламентарию сообщают, что в сентябре 2013 года был заключен государственный контракт со строительной компанией ОАО «ДСК Автобан» и определен срок окончания строительства 12 июня 2015 года. Но в ходе выполнения строительных работ предприятие столкнулось с проблемой подтопления земельного участка под строительство больницы поверхностными водами в связи с отсутствием в сельском поселении Горноправдинск централизованной ливневой канализации. Кроме того из-за возросшей курсовой разницы валют, при начале комплектования объекта инженерным оборудованием выяснилось, что заложенных в смету средств на его приобретение недостаточно. Возникла необходимость полной корректировки разделов проекта на инженерное обеспечение в рамках программы импортозамещение. Плюс ко всему отсутствовала техническая возможность подачи природного газа через газораспределительную станцию п. Горноправдинск для подачи газа на газовую котельную. В итоге с предприятием застройщиком был расторгнут контракт. А общая готовность объекта на 26 ноября 2016 года составила 31%.

Депутату фракции ЛДПР сообщают, что для завершения строительства объекта разработана дорожная карта – план мероприятий, по которому завершены работы по консервации объекта.

«Мне сообщают, что заключен государственный контракт на проектно-изыскательные работы. Эта организация все сроки пропустила, и ведется претензионная работа по оплате неустойки, в соответствии с заключенным государственным контрактом. На март 2017 года запланировано проведение государственной экспертизы и экспертизы достоверности определения сметной стоимости строительства данного объекта. И лишь в мае 2017 года ожидаются результаты этой проверки и утверждение проектной документации. На бумаге все грамотно расписано, а в жизни что получается? Что из-за некомпетентности людей, отвечающих за строительство медицинского объекта, произошел срыв строительства, и пропущены все сроки ввода участковой больницы. В итоге страдают жители поселка. Им приходится ездить в окружной центр для получения необходимой профессиональной медицинской помощи. А это здоровье наших граждан. Мне так никто и не дал ответ по конкретным срокам ввода в эксплуатацию участковой больницы Горноправдинска. Похоже, что никто еще не знает этих сроков», - комментирует депутат Марков ответ Заместителя Губернатора Югры.

Руководитель фракции ЛДПР планирует держать вопрос на контроле, поднимет тему на заседании Думы Югры. И надеется, что в год здоровья в Югре на строительство данной участковой больницы власти обратят особо пристальное внимание.


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Сегодня в 15:38, просмотров: 205, комментариев: 2


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Комментарии:
Таня Власова
не нравится
Сегодня в 18:45
По всей Югре такое, куда ни глянь - везде долгострои. Бюджетные деньги просто разбазариваются, а югорчане остаются без необходимых им бъектов, учреждений. Это кошмар какой-то, эпидемия управленческого непрофессионализма в ХМАО.
Вон либерал-демократы по всей Югре каждый день пикетируют долгострои с лонузгами: ГУБЕРНАТОР! МЫ УСТАЛИ ОТ ПУСТЫХ ОБЕЩАНИЙ! Одним из них уже заинтересовались внутренние органы! На очереди остальные.
Аванес
не нравится
Сегодня в 20:48
Системный управленческий кризис! Губернатора и его коМанды

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