​Навальный собирает митинг за отставку Медведева

Оппозиционер Алексей Навальный подал в московскую мэрию заявку на проведение шествия и митинга за расследование «фактов коррупции высших должностных лиц России»: об этом он написал в блоге.

По словам политика, заявка подана на 26 марта — она включает в себя шествие 15 тысяч человек от Тверской заставы до Охотного ряда.

Поводом для этого Навальный назвал отсутствие реакции на его расследование о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева: «Выйдут завтра на улицы России все, кто посмотрел наш фильм и реально возмущен, — завтра уедет Димон сначала в отставку, потом под следствие», — написал он, отметив, что планирует подать аналогичные заявки в нескольких крупнейших городах.

Сам Дмитрий Медведев, по словам президента Владимира Путина, сейчас простужен: глава государства, рассказывая о высоком уровне заболеваемости, отметил, что премьера «не уберегли», чем сильно позабавил интернет-общественность.

По существу расследования Навального ни Кремль, ни правительство так и не выступили, заявив, что оно носит пропагандистский и предвыборный характер.