​СМИ: Путин готов простить Улюкаева

Президент России Владимир Путин склоняется к тому, чтобы «отпустить Улюкаева с миром» — о возможном повороте в судьбе экс-министра экономического развития, задержанного в ноябре по подозрению в получении взятки, сообщает «Дождь» со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По его информации, президент был в курсе «разработки» министра. Также отмечается, что против прощения настроены силовики — поэтому, возможно, будет найден компромисс и Улюкаеву заменят нынешнюю статью на более мягкую — например, на превышение полномочий.

Отметим, что в деле министра есть множество неясностей: так, в феврале Reuters сообщало, что глава «Роснефти» Игорь Сечин (от представителей именно этой компании якобы требовалась взятка) нарочно заманил Улюкаева в ловушку. Сегодня стало известно, что возможным посредником в этом был глава банка ВТБ Андрей Костин.