​ВЦИОМ: Количество россиян, считающих свою страну великой державой, достигло 86 процентов

86 процентов россиян считают, что влияние нашей страны в международных делах велико. Это — максимум за все годы измерений, констатируют социологи ВЦИОМ. С 2016 года доля респондентов, придерживающихся такой позиции, выросла на 11 процентов. За это же время доля скептиков снизилась почти вдвое: с 18 до 10 процентов.

Ощущение военной угрозы, особенно усилившееся в обществе в начале 2015 года, постепенно снижается, и в марте 2017-го это мнение разделяют 42%). При этом потенциальным источником агрессии по-прежнему преимущественно называют США — 43 процента из числа тех, кто отмечает существование угрозы. Еще 21 процент ощущает опасность со стороны Украины. Более половины респондентов (54%) считают, что угрозы военного нападения для нашей страны не существует.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 2-3 марта 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.