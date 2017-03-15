​«Дождь»: Посредником между Улюкаевым и Сечиным был глава ВТБ Костин

Телеканал «Дождь» назвал имя посредника в сделке между экс-министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным: им, по версии СМИ, является президент банка ВТБ Андрей Костин.

«Дождь» опирается на слова двух источников, близких к Улюкаеву. Они рассказали, что министр был недоволен тем, что «ВТБ-капитал» получил за организацию приватизации «Башнефти» из бюджета 30 миллионов долларов, и рассказал о своем недовольстве Костину. Тот передал просьбу Улюкаева о премиях для сотрудников Минэкономразвития и Росимущества, которые были вовлечены в организацию приватизации «Башнефти», Игорю Сечину.

«Якобы был разговор (между Улюкаевым и Костиным), что поскольку вы получили много, то обеспечьте поддержку, — говорит один из источников канала. — Ну, Андрей Леонидович (Костин) пошел к Игорю Ивановичу (Сечину). Думаю, что в той или иной вариации это похоже на правду».

Напомним, что скандал разразился 14 ноября 2016 года, когда министр был задержан при «вымогательстве взятки». Он был уволен с поста и взят под домашний арест.