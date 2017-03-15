​Нотариусы Югры в честь Дня рождения нотариата округа проведут благотворительные акции

Нотариусы Югры сегодня отмечают профессиональный праздник - День рождения нотариата округа. Ровно 80 лет назад, 15 марта 1937 года, на территории Остяко-Вогульского округа Омской области (ныне — Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) приказом председателя окружного суда Максимова был назначен первый нотариус — Надежда Алексеевна Любимова. До нее нотариальные действия на территории округа исполняли только судьи.

Отмечать новую профессиональную дату нотариусы Югры начали с 2016 года по предложению профессора из Сургутского государственного университета Александра Кодинцева, одного из авторов первого исторического исследования о возникновении и становлении нотариата округа «Нотариат Югры: из прошлого в будущее». Документы, свидетельствующие об историческом назначении первого нотариуса Югры, ученый нашел в процессе работы с архивными документами.

«Эта дата - 15 марта 1937 года - стала своеобразной точкой отсчета в истории развития югорского нотариата. За годы своего существования нотариата в нашем округе нотариусы стали надежными и ответственными защитниками прав и законных интересов граждан, предпринимателей и государства! Современных нотариусов Югры отличают такие черты, как искренняя любовь к профессии, высочайший профессионализм, активная общественная деятельность, стремление делать добро и повышать правовую грамотность жителей округа. В последние годы нотариусы начали активно использовать в своей практике электронные технологии, что значительно ускорило скорость обслуживания граждан и увеличило возможности нотариусов по совершению нотариальных действий в электронном виде, степень защиты нотариальных документов», - отметила Президент Нотариальной палаты Югры, нотариус Сургута Жанна Самойлова.

Нотариальная палата Югры в рамках мероприятий ко Дню рождения нотариата Югры до конца марта проведет ряд благотворительных акций. Для несовершеннолетних подростков, отбывающих наказание в исправительной колонии п.Винзили Тюменской области, пройдут благотворительные мастер-классы по вокалу (рэпу) и танцам (брейк-дансу) с привлечением профессиональных музыкантов и артистов. В ближайшие выходные благодаря спонсорской помощи Палаты 15 детей с нарушениями развития аутистического спектра и их родители из Сургутской городской общественной организации помощи «Дети Дождя» получат возможность посмотреть детские спектакли Театра актера и куклы «Петрушка». Кроме того, Палата выделила средства на печать снимков для организации фотовыставки с участием детей с ограниченными возможностями «Дети-Ангелы», экспозиция которой начнется в конце марта в здании Сургутской филармонии. Инициаторами мероприятия выступают представители группы «Особенные дети г.Сургута (ХМАО)» социальной сети «В Контакте» и Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Добрый волшебник» (г.Сургут).

К марафону добрых дел, приуроченных ко Дню рождения нотариата Югры, подключатся и нотариусы округа, которые проведут благотворительные акции для детей с ограниченными физическими возможностями.

В настоящее время в Югре работают 82 нотариуса.