​Средний возраст легковушки в России — 13 лет

Средний возраст легковых автомобилей в России составляет 12,9 года. При этом средний возраст иномарки заметно меньше – 10,4 года. В то же время возраст отечественного легкового автомобиля (включая марки СНГ) в среднем составляет 16,4 года. Таковы данные на 1 января 2017 года аналитического агентства «Автостат».

Среди иномарок самый молодой парк имеют китайские марки (5,8 года). Средний возраст корейских автомобилей – 6,9 года. На третьем месте находятся американские марки (9,1 года). У европейских машин этот показатель составляет 10,4 года. Самые возрастные среди иномарок – представители японских брендов (средний возраст – 12,6 года).

У отечественных марок наименьший средний возраст имеет УАЗ (15,5 года), чуть выше он у легковых автомобилей LADA (15,6 года). Средний возраст парка остальных отечественных брендов составляет 20,5 года.

Ранее «Автостат» сообщал, что парк автомобильной техники на территории Российской Федерации составляет 49,7 млн единиц. Примерно 84 процента от этого количества, 41,6 млн экземпляров, приходится на легковые автомобили.