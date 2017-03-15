​«Победа» сняла с рейса слишком высокого пассажира

Лоукостер «Победа» — снова в центре скандала. На сей раз с самолета авиакомпании сняли слишком высокого пассажира, сообщает «Дождь»: им оказался волейболист из новоуренгойского «Факела» Александр Кимеров.

Инцидент произошел в Самаре: спортсмен ростом 2 метра 15 сантиметров пересел на свободное место, не уместившись на том месте, которое было прописано в билете. После этого стюардесса пожаловалась пилоту, что ноги пассажира мешают передвижению

Командир экипажа вызывал полицию, и та вывела нестандартного пассажира из самолета. Рейс задержали на сорок минут, волейболист полетел другим самолетом. Волейбольный клуб Кимерова отметил, что не собирается подавать в суд на «Победу», но ждет официальных извинений