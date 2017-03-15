​Приквел «Теории Большого взрыва» будет посвящен детству одного из главных героев

Один из главных героев сериала «Теория Большого взрыва» — получит персональный приквел, повествующий о его детстве. Как сообщает soyuz.ru, сериал «Молодой Шелдон» заказан американским каналом CBS продюсерам оригинальной «Теории» Чаку Лорри и Стивену Моларо.

Главному герою — будущему ученому Шелдону Куперу — в этом фильме всего девять лет, он живет в восточном Техасе и учится в средней школе. В его семье — брат Джордж и мама — набожная католичка, которая воспитывает детей в одиночку, поскольку муж увлекся алкоголем.

Пока неизвестно, когда начинаются съемки, — скорее всего, премьеру запланируют уже на 2018 год. В это время идет работа над новыми сезонами «Теории Большого взрыва»: ранее сообщалось, что актеры основного состава предложили продюсерам урезать гонорары в пользу коллег, которые исполняют второстепенные роли. В итоге каждый из пятерки артистов будет получать не по миллиону долларов за серию, а по 900 тысяч, а сэкономленные деньги прибавят к жалованью двум другим актерам.