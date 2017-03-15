​Глава Крыма считает, что России нужна монархия

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что России необходима новая форма правления — монархия, потому что от демократии в виде вседозволенности нет пользы. Наглядным примером этому он назвал Украину. Заявление глава Крыма сделал в эфире телеканала «Первый Крымский».

«Когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность. Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры… Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», — цитирует Аксенова РИА «Новости». Он также добавил, что «нам такая демократия, в таком виде, в каком она преподносится западными СМИ, не нужна. У нас есть свои традиционные православные ценности, духовности. Демократия должна быть до определенных, нормальных пределов».