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​Автостат: В России насчитывается почти 50 млн единиц автомобильной техники

По состоянию на 1 января 2017 года парк автомобильной техники на территории Российской Федерации составил 49,7 млн единиц, подсчитали аналитики агентства «Автостат». Примерно 84 процента от этого количества, 41,6 млн экземпляров, приходится на легковые автомобили. Легкой коммерческой технике принадлежит восемь процентов от общего объема парка, или почти 4 млн машин. Немногим меньше в стране зарегистрировано грузовых автомобилей (3,7 млн шт.), что соответствует доле в 7,5 процента. Порядка одного процента российского автопарка занимают автобусы, которых насчитывается в объеме 0,4 млн единиц.


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Сегодня в 19:27, просмотров: 14, комментариев: 0


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