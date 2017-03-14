​В Югре ушел из жизни член Общественной палаты Виктор Заболотский

В Югре после непродолжительной болезни в возрасте 55 лет скончался член общественной палаты Виктор Заболотский. На сайте правительства округа опубликовано соболезнования губернатора Натальи Комаровой семье Заболотского.

«Уважаемая Любовь Николаевна, близкие Виктора Владимировича Заболотского. Примите мои соболезнования в связи с постигшей всех нас утратой. Ушел из жизни человек, внесший большой вклад в развитие гражданского общества в нашем округе, член Общественной палаты Югры, член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Совета регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство», председатель Правления региональной организации Российского Союза ветеранов Афганистана Виктор Владимирович Заболотский. Он был из тех людей, которые вкладывают душу и сердце в то дело, за которое берутся. Виктор Владимирович был примером для своих детей, внуков, для всех, кто был рядом. Он считал делом своей жизни гражданско-патриотическое воспитание молодежи и не жалел для этого времени и сил. Память о Викторе Владимировиче Заболотском останется в наших сердцах и в истории Югры. Скорблю вместе с вами», - сказано в нем.

Виктор Заболотский возглавлял Общественную палату округа с начала ее основания — с 2006 года. В 2013 году он занял пост заместителя нового руководителя палаты Югры и советника гендиректора Фонда поддержки предпринимательства Югры. В 2014 году он был избран от ХМАО в новый состав Общественной палаты РФ.