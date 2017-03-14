В Сургуте совершено ограбление кассы Расчетно-кассового центра ЖКХ, расположенного в офисе управляющей компании «Сибпромстрой-30» на Тюменском тракте, сообщает СТВ. По данным телекомпании, неизвестные в масках ворвались в офис и завладели крупной суммой денег. «Все произошло стремительно, кассир даже не успела нажать тревожную кнопку», - уточняет корреспондент. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. В УМВД произошедшее пока не комментируют.
В Сургуте совершено ограбление кассы расчетно-кассового центра
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