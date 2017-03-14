​Владимир Путин рассказал о болезни Дмитрия Медведева: «Дмитрия Анатольевича не уберегли, приболел»

Владимир Путин во вторник, 14 марта, провел совещание с членами правительства. Открывая мероприятие, президент России начал с оперативных вопросов, в частности, затронул ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в стране.

«Эпидемическая ситуация у нас вроде как идёт на убыль, тем не менее ситуация пока ещё серьёзная. Вот Дмитрия Анатольевича не уберегли, приболел», - цитируют Путина на сайте Кремля.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что эпидемия гриппа прекратится полностью во второй половине апреля, уточняет «Интерфакс». По ее словам, на сегодняшний день превышение эпидпорога остается лишь в пяти регионах: два из них в центральном федеральном округе, еще три в сибирском.

Отметим, что в Югре на прошлой неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась и стала на два процента ниже эпидпорога.