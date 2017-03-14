​Голодец: Почти пять миллионов работающих россиян живут за чертой бедности

Около 5 млн человек работают, но получают настолько маленькую зарплату, что остаются за чертой бедности. Такие данные на социальном форуме, проходящем в Москве в рамках Недели российского бизнеса, озвучила вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, такой тип бедности — уникальное социальное явление.

«Та бедность, которая сегодня в стране есть и фиксируется, это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере — работающие бедные», — цитирует Голодец РБК.

Вице-премьер уверена, что говорить о повышении производительности труда можно будет только после того, как работающие в России люди перестанут получать зарплаты меньше прожиточного минимума.