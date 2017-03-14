​В этом году жертвами мошенников стали 440 жителей Югры

С начала года жертвами мошенников стали 440 жителей Югры, по фактам их обращений правоохранительными органами возбуждено 329 уголовных дел. Чаще всего обманывают жителей Сургута и Нижневартовска.

«Только за минувшие сутки в органы внутренних дел обратилось сразу несколько обманутых граждан, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по округу. - Так, жительница Урая в результате действий злоумышленников потеряла более 88000 рублей. На мобильный телефон пострадавшей пришло сообщение, в котором говорилось, что она стала обладателем главного приза, внедорожника «Lexus LX570», в розыгрыше на сайте сети Интернет. Заполнив установленную форму для проверки номера, получив подтверждение выигрыша, заявительница предпочла получение денежных средств в размере 6 миллионов 154 тысяч рублей, после чего оплатила комиссионный банковский сбор, переведя 88500 рублей на неустановленную карту. В настоящее время полицией по данному факту проводится проверка».

По статистике, чаще всего югорчан обманывают через сайты с бесплатными объявлениями, с помощью СМС-сообщений о блокировке карты, а также сообщая о родственнике, который попал в беду.

«Уважаемые граждане, полиция Югры просит Вас быть бдительней! Не переводите денежные средства на неизвестные счета, не передавайте личные данные неизвестным людям. Помните, что пароль от банковской карты не имеют права запрашивать даже работники банка. С внимательностью относитесь к сообщениям с неизвестных номеров. Совершая покупки через Интернет, используйте официальные магазины и центры по продажам товаров. Старайтесь убедиться в реальности представленного товара, прочитайте отзывы о продавце», - напомнили в пресс-службе ведомства.