​Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков работает в Нефтеюганском районе

Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков (фракция ЛДПР) провел ряд рабочих встреч в Нефтеюганском районе.

Михаил Викторович встретился с главой района Галиной Лапковской. В ходе беседы глава поделилась достижениями района. Михаил Викторович и Галина Васильевна обсудили варианты взаимодействия депутатов и чиновников на местах.

Также была проведена рабочая встреча с депутатами Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Игорем Винниковым и Андреем Миляевым. Депутаты обсудили важные так для Нефтеюганского района, так и в целом для Югры, вопросы: переселения из ветхого и фенольного жилья, качество дорог, программы по переселению на юг области и многие другие. Вопрос переселения на юг Тюменской области был затронут на проведенном ранее приеме граждан. Его обсуждению депутаты уделили особое внимание. В настоящее время в рамках окружной программы выдаются сертификаты для жителей округа, вставших на учет до 2013 года. Однако за прошедшее время накопилось уже достаточно большое количество желающих переехать на юг, но в отношении них программа не работает.

«Как показали встречи в трудовых коллективах и приемы граждан, вопрос переселения на юг области волнует многих, – сказал Михаил Селюков. – Кто-то уже готов переехать, кто-то только планирует. В любом случае заинтересованность в программе есть. Сегодня подобная программа успешно реализуется на Ямале. Думаю, нам стоит изучить опыт ямальских коллег, и подумать о наиболее оптимальных путях и возможностях воплощения подобной программы в Югре».