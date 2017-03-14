​В Югре зарегистрирована заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога

За минувшую неделю в Югре на десять процентов снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей. За семь дней зарегистрировано 12794 новых случаев ОРВИ и гриппа, что почти на два процента ниже эпидемического порога. Диагноз «Грипп» установлен 27 больным, госпитализированы в лечебно-профилактические организации округа 154 человека, что на 14 процентов ниже предыдущей недели.

Наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется в Нефтеюганске, Нижневартовске, Сургуте и Урае, отметили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора. На территории округа за прошедшую неделю закрыты две школы в Сургутском районе, частично закрыто десяти классов в шести школах, десять групп в десяти детских дошкольных организаций.