​ВЦИОМ: Большинство опрошенных выступили за участие российского конкурсанта на «Евровидении»

64 процента опрошенных ВЦИОМ выступили за участие российского конкурсанта на «Евровидении», которое должно пройти в этом году на Украине. Противоположного мнения придерживаются треть респондентов.

Социологи зафиксировали снижение интереса россиян к конкурсу песенного мастерства. Если в 2009 году не намеревались следить за финалом 37 процентов опрошенных, то в нынешнем году – уже 54 процента. Трансляцию финала «Евровидения-2017» планирует смотреть 41 процентов опрошенных. Потенциальная аудитория состоит преимущественно из женщин (52%) и людей 60 лет и старше (52%). В целом, песенный конкурс уже давно является для россиян известным событием: по данным ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник», ничего о нем не слышали только 8 процентов россиян. Отношение к нему можно охарактеризовать как позитивно-нейтральное: так, положительные оценки сегодня дает 51 процент граждан, нейтральные – 27 процентов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 7-8 марта 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.