​Среднестатистический житель УрФО тратил в феврале 451 за один поход в магазин

531 рубль потратил в феврале 2017 года среднестатистический российский горожанин за один поход в магазин, сообщает «Ромир». Средний чек за предыдущий месяц почти не изменился относительно января, потеряв всего два рубля или 0,4 процента. Однако по сравнению с февралем прошлого года средний чек ощутимо вырос – на 6,4 процента, что уверенно превосходит накопленную за этот период инфляцию в 4,6 процента. Среднестатистический житель Уральского федерального округа оставлял в магазинах 451 рубль, что на 1,3 процента больше, чем в январе.

Индекс «Среднего чека» рассчитывается основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel*. Информация о покупках, поступающая в режиме онлайн от 30 000 покупателей в 180 городах с населением от 100 тысяч человек, позволяет видеть не только категории и объем товаров повседневного спроса, которые покупают россияне, но и отслеживать динамику затрат горожан в абсолютном (денежном) и процентном выражении.