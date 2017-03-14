​Пенсионерка из Пыть-Яха получила 150 тысяч рублей компенсации за мнимое путешествие во Владивосток

Пенсионерка из Пыть-Яха признана виновной в мошенничестве при получении выплат. За правонарушение ей придется заплатить штраф. Женщина в декабре 2015 года предоставила в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Пыть-Ях заявление на оплату ей компенсации стоимости проезда по маршруту «Сургут-Москва-Владивосток-Москва-Сургут», приложив к нему фиктивные электронные авиабилеты. Своими действиями она незаконно похитила денежные средства в сумме около 150 тысяч рублей, которые ей придется возместить, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.