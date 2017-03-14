​«ЮТэйр» предлагает пассажирам столичных рейсов заказать полноценный обед перед полетом

Авиакомпания «ЮТэйр» предлагает пассажирам заказать полноценные обеды перед полетом. Выбор и оплата бортового питания теперь доступны при покупке билета на официальном сайте компании, а также в агентствах по продаже билетов.

В меню - куриный шашлык и бифштекс, креветки гриль и отварная семга, запеченные баклажаны и овощные голубцы, салаты «Цезарь» и «Греческий», кускус и хумус, блинчики и сырники. Цена за комплексный обед или ужин составляет 450-550 рублей в зависимости от того, мясное или вегетарианское меню предпочитает пассажир. В пресс-службе авиакомпании подчеркнули, что услуга действует на рейсах, начальной или конечной точкой которых является Москва. Крайний срок оформления предварительного заказа питания на рейсы, отправляющиеся из аэропорта Внуково, – за 12 часов до вылета; на рейсы, следующие во Внуково, – за 24 часа. Халяльные и кошерные блюда доступны для заказа не позднее чем за 72 часа до вылета.

«Мы знаем, что для многих очень важно питание на борту, и также мы заметили, что абсолютное большинство пассажиров российских авиакомпаний недовольны качеством этого питания. Работая над развитием данного сервиса, мы пришли к выводу, что нет смысла предлагать всем бутерброды среднего качества. Логичнее исключить питание из базового набора услуг и за счет этого снизить стоимость билета, одновременно предоставив услугу предварительного заказа блюд для тех, кто хочет вкусно и качественно поесть в полете», – отметила руководитель отдела дополнительных продаж «ЮТэйр» – Пассажирские авиалинии» Надежда Бучинская.

В бесплатном наборе сервисов остается простая негазированная вода, которую можно получить по требованию на борту. Также на борту продаются снеки, вода, чай и кофе, газировка.