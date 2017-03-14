​Минздрав перестал настаивать на запрете продажи сигарет рожденным после 2015 года

Минздрав переписал проект «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу» с учетом замечаний коллег из других ведомств, пишут «Известия». Теперь из концепции исключен «запрет продажи табачной продукции гражданам, родившимся после 2015 года», ранее закрепленный в блоке «мер, направленных на снижение потребления табака». Однако при этом в разделе «Основные целевые ориентиры» положение о защите от табака родившихся после 2015 года осталось, но лишь в декларативной форме: «обеспечение условий, при которых доступ к табачной продукции для нового поколения (граждан, родившихся после 2015 года) на протяжении всей их жизни будет невозможен». Также из концепции убраны положения о конкретных ставках акциза в ближайшие годы и о размере налога на розничную торговлю обычными и электронными сигаретами.

Минздрав сохранил в проекте концепции предложение о введении «налога на розничную продажу табачных изделий и электронных систем доставки никотина», но исключил его размер. Ранее предполагалось, что новый сбор составит 10 процентов.