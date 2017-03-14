​В Сургуте при покупке новой ŠKODA OCTAVIA действует программа лояльности для владельцев ŠKODA OCTAVIA любого года выпуска

Долгожданная новинка - ŠKODA OCTAVIA будет представлена в шоу-руме дилера марки в Сургуте уже с 1 апреля. В преддверии премьеры для владельцев ŠKODA OCTAVIA предыдущего поколения любого года выпуска действует специальная программа лояльности. Участники программы получат дополнительную выгоду при сдаче собственного автомобиля по программе Утилизация/Трейд-ин, а также смогут купить автомобиль в кредит или застраховать его на специальных условиях. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте newoctavia.ru и получить промо-код, который затем можно активировать посредством заключения договора поставки или купли-продажи в салоне официального дилера ŠKODA.

При участии в программе Утилизация/Трейд-ин выгода на приобретение нового автомобиля для обладателей промо-кода составит 70 000 рублей или 60 000 рублей соответственно*. Кроме того, каждый участник программы получит сертификат на 4 000 рублей**, который можно использовать для оплаты сервисных работ или приобретения оригинальных аксессуаров ŠKODA у официального дилера.

Приобретая новую ŠKODA OCTAVIA в кредит, участники программы могут рассчитывать на привлекательные условия по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER с остаточным платежом. Кредитная ставка составит всего от 6,9%. Условия акции начинают свое действие с 01 марта 2017 года.***

Помимо программы лояльности клиентов ŠKODA ждут и другие сюрпризы. Первая тысяча покупателей получит оригинальный дорожный холодильник. Также первым покупателям новой ŠKODA OCTAVIA подготовлены приятные сюрпризы: фирменные наборы автомобилиста ŠKODA и сертификаты на 4 000 рублей для оплаты сервисных работ или приобретения оригинальных аксессуаров ŠKODA у официального дилера.

Акция продлится до 20 июля 2017 года, предложение ограничено. Полные условия доступны на сайте newoctavia.ru, за подробностями обращайтесь к официальному дилеру ŠKODA - ВМ Сургут по адресу: ул. Профсоюзов, 49/1. Телефон: 8 (3462) 503-603.

* Выгода достигается при покупке модели Новая ŠKODA OCTAVIA 2018 модельного года российского или импортного производства при условии сдачи своего автомобиля ŠKODA OCTAVIA любого года выпуска по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля) или при условии утилизации своего автомобиля ŠKODA OCTAVIA любого года выпуска (приобретение автомобиля с принятием утилизированного прежнего автомобиля). Срок предложения с 20 февраля по 20 июля 2017 года "или до окончания уникальных предложений по данной акции (750). Количество автомобилей ограничено.

**Сертификат дает право на получение одноразовой скидки в размере номинала при выполнении регламентных работ по ТО, слесарного и кузовного ремонта, а также установку/приобретение оригинальных аксессуаров ŠKODA у официального дилера. Если сумма вышеуказанных услуг превышает 4000 рублей, то необходима доплата получившейся разницы. Если сумма покупки меньше суммы, указанной на сертификате, разница между номиналом сертификата и суммой покупки не возвращается. Сертификат действителен в течение 6 месяцев после его получения.

***Указанная процентная ставка применяется для расчета платежей по кредиту при условии предоставления государственной субсидии на основании Постановления Правительства РФ №364 от 16.04.2015. и составляет разницу между стандартной процентной ставкой Банка для соответствующих условий кредитования и размером скидки равной двум третям ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату выдачи кредита. Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) по программе «ŠKODA OCTAVIA, Rapid, Yeti с остаточным платежом»: валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 1,15 млн. рублей. Минимальный первоначальный взнос 20% от стоимости автомобиля и страховых премий, в случае их включения в сумму кредита. Процентная ставка при предоставлении полного пакета документов составит: при сроках 12, 18, 24, 30, 36 месяцев – 13,57% годовых. Процентная ставка при предоставлении двух документов составит: при сроках 12, 18, 24, 30, 36 месяцев - 14,57% годовых. Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа составит: при сроке 12 месяцев – 55% от стоимости автомобиля, при сроках 18 или 24 месяца – 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30 или 36 месяцев – 40% от стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита. Срок действия акции с 01.03.2016 г. по 30.06.2017г. Условия предоставления кредита действительны на 01.02.2017г. и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.3).