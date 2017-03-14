​В Советском районе «Лада» влетела под фуру, погиб человек // ФОТО

В понедельник, 13 марта, около 21.00 в Советском районе 244 километре автодороги «Югра» произошла автоавария, в которой погиб человек. 30-летний водитель, управляя автомобилем «Лада 219010» с прицепом, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Вольво 540400». От удара легковушку разорвало на части. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Лады» скончался на месте, его пассажиры 35 и 53 лет получили травмы различной степени тяжести.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека погибли, шесть – получили травмы различной степени тяжести.

Еще одно смертельное ДТП произошло в Нижневартовском районе около 09.20 на 73 километре автодороги «Нижневартовск – Радужный». Напомним, там столкнулись «Фиат» и «Нива». Как установили полицейские, 29-летний водитель, управляя автомобилем «Фиат», допустил занос автомобиля, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Лада 212140» под управлением 25-летней водителя. В результате ДТП водитель «Фиата» от полученных телесных повреждений скончался в карете скорой помощи при транспортировке в лечебное учреждение, водитель «Лады» получил телесные повреждения.

Фото пресс-службы УМВД Югры