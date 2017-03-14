​Минфин поддержал идею налоговой реформы

В министерстве финансов одобрили предложенную Минэкономразвития налоговую реформу, передает polit.ru. Ведомство предлагает снижение ставки страховых взносов с нынешних 30 процентов до 22 процентов при повышении ставки НДС с 18 процентов до 22 процентов.

«Считаем возможным снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на косвенные налоги. По нашим расчетам, с тем, чтобы это было нейтрально для бюджета, ставки должны составлять, расчетно говорю, где-то около 22 процентов, — заявил накануне министр финансов Антон Силуанов. — Ставка страховых взносов 22 процентов компенсируется 22-процентной ставкой по налогу на добавленную стоимость».