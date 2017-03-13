​АТОР: Туры в Египет могут подешеветь на 30 процентов

Туры в Египет могут стать дешевле на 30 процентов, чем до запрета авиасообщения. Об этом сообщает «Вестник АТОР» со ссылкой на представителей туристического офиса Египта в РФ и управления по развитию туризма Египта. При этом россиянам обещают новые туристические программы по Египту.

В пользу россиян сыграет разнонаправленные курсовые движения у египетского фунта и российского рубля. Так, если на момент прекращения авиасообщения 100 долларов США стоили 6800 рублей и 1100 египетских фунтов, то сегодня эта же сумма равняется 5800 рублям и 1700 египетским фунтам.

Таким образом, даже если цены в самом Египте на турпродукт будут зафиксированы в долларах на уровне 2015 года, рублевые цены в сезон 2017 года на туры в Египет в России будут ниже. Это, как ожидают представители египетского турбизнеса, сможет сделать туры в Египет привлекательными по цене даже в первое время после открытия авиасообщения, когда, очевидно, полетные программы будут основаны на регулярных рейсах с относительно высокой стоимостью перевозки.

Ранее сообщалось, что Россия и Египет согласовали проект протокола о сотрудничестве в обеспечении безопасности гражданской авиации. Однако точная дата возобновления авиасообщения неизвестна.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено после крушения в небе над Синайским полуостровом самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа», который 31 октября 2015 года выполнял рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.