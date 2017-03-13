​Жители Нижневартовска убедились, что в пробках можно стоять быстрее — с мобильным интернетом

Жители Нижневартовска на собственном примере убедились, что в пробках можно стоять быстрее. «МегаФон» разогнал мобильный интернет для северян до 60 Мбит/с, а местами и до 100 Мбит/с, даже в часы пик. Благодаря высоким скоростям за последние полгода интернет-трафик в городе вырос на 120% и уже составляет 27 Тб в день. Это сравнимо со скачиванием 560 млн фото в час уроженки Нижневартовска, Мисс Мира-2007 Ксении Сухиновой.
Нижневартовск – второй город в Югре по количеству базовых станций «четвертого поколения». Высокие скорости и широту покрытия обеспечивают порядка 50 станций формата LTE. Увеличить скорость мобильного интернета в пять раз позволил ряд технических решений. В частности, благодаря монтажу 20 км дополнительной волоконно-оптической линии, в городе был расширен транспортный канал передачи данных, проведена модернизация части базовых станций.
«Потребность в высокоскоростном интернете в любое время суток растет с каждым днем. Еще год назад наши абоненты были рады максимальной скорости в 15 Мбит/с. Но сегодня, когда речь идет об использовании более тяжелого контента, нужны другие условия. Благодаря техническим решениям в Нижневартовске даже в часы пиковых нагрузок можно не только оперативно посмотреть электронную почту, соцсети, но и скачать фильм отличного качества всего за несколько минут», – говорит руководитель подразделения «МегаФона» в Нижневартовске Денис Копысов.
Сегодня сетью LTE пользуются более 65 000 абонентов «МегаФона» в Югре, и их количество растет с каждым днем. Например, с начала года в салонах оператора почти 1 000 жителей Нижневартовска стали обладателями устройств с поддержкой 4G и открыли для себя сеть «четвертого поколения».
Настроиться на быстрый интернет и качественные услуги пользователи могут самостоятельно. Узнать, поддерживает ли SIM-карта 4G, можно с помощью запроса *507#. При необходимости ее можно бесплатно заменить в любом офисе оператора. Для более надежного интернета также рекомендуется установить антивирус, обновить программное обеспечение гаджета и, если мобильному устройству более двух лет, приобрести более современный смартфон.
Публичная лекция пульмонолога Эллы Ильиной // 15 марта в 18:30