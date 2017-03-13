​Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков провел ряд рабочих встреч в городе Нефтеюганске

Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков (фракция ЛДПР) посетил с рабочим визитом город Нефтеюганск.

Михаил Викторович встретился с главой города Сергеем Дегтяревым. В ходе беседы они обсудили достижения и проблемы Нефтеюганска, также были рассмотрены возможные пути их решения.

В продолжение рабочего дня Михаил Викторович пообщался с представителями Нефтеюганского городского отделения Российского союза ветеранов Афганистана «Афган» и нефтеюганской городской общественной организации «Ветераны Чернобыля». Общественники подняли вопрос о предоставлении жилья ветеранам – участникам боевых действий. Для многих этот вопрос до сих пор остается нерешенным. Также ветераны Афганистана и Чернобыля затронули вопрос повышения пенсий. Сегодня, когда цены на товары и услуги выросли, а на лекарства тратятся огромные деньги, нынешней пенсии на все не хватает.

После завершения встречи депутат провел прием граждан по личным вопросам. Тематика обращений коснулась вопросов жилищно-коммунального хозяйства, механизма возмещения родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях, переселения жителей Югры на юг Тюменской области.

По результатам всех обращений были даны разъяснения, а также подготовлены депутатские запросы, которые будут направлены в соответствующие инстанции. Проблемы, озвученные на приеме граждан, находятся на контроле депутата.