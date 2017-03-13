​Водителей Югры просят быть внимательнее на дорогах: в округе ожидаются ветра и обильные снегопады

Окружная Госавтоинспекция предупреждает югорчан об ухудшении погодных условий. Во вторник, 14 марта, ожидаются обильные снегопады и порывистый ветер. Водителей просят быть внимательнее на дорогах: выбирать безопасную скорость движения, воздержаться от обгонов, а также соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал. Особую осторожность необходимо проявлять при проезде пешеходных переходов и во время движения в жилых зонах, а также обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке детей до 12 лет.

По прогнозам Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду, местами в округе ветер усилится до 17 метров в секунду, пройдет снег различной интенсивности, метель, ожидаются гололедные явления. Температура ночью составит минус 9-14 ºС, днем — минус 1-6 ºС.