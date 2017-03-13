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​Подержанные иномарки в России в среднем подорожали почти на 30 процентов за три года

За последние три года популярные иномарки с пробегом в России подорожали на 10-50 процентов. Рост цен в среднем составил 28,7 процента, подсчитали аналитики «Автостата». «Большой разброс динамики цен обусловлен тем, что некоторые популярные модели успели кардинально обновиться, а другие лишь претерпели незначительные изменения», - пояснил директор агентства Сергей Целиков.

Например, три года назад средняя стоимость модели Ford Focus 2011 года выпуска составляла 510 тыс. рублей. Сейчас за трехлетний «Фокус» продавцы просят на 15,4 процента больше – 587,5 тыс. рублей. Аналогичная динамика (+16%) наблюдается и у второй по популярности иномарки Hyundai Solaris. Весной 2014 года трехлетний «Солярис» оценивался продавцами в среднем в 455 тыс. рублей, а сейчас за такую модель просят почти 530 тыс. рублей. Более значительный рост цен (+26%) зафиксирован по корейской модели KIA Rio. Три года назад трехлетний «Рио» стоил 410 тыс. рублей, а теперь оценивается продавцами в 535 тыс. рублей. Аналогичный рост цен (+26%) зафиксирован по чешской Skoda Octavia. Примерно на 30 процентов выросли цены на два популярных седана японского концерна Toyota – Corolla и Camry. В тоже время кроссовер RAV4 подорожал еще больше – почти на 40 процентов. Аналогичный рост цен (+40,8%) зафиксирован на Nissan Qashqai. Рекордсменом по росту цен оказалась Mazda6. Если весной 2014 года за трехлетнюю «Мазду» шестой модели просили в среднем 717 тыс. рублей, то сейчас ее средняя цена по объявлениям на ведущих классифайдах составляет 1063400 рублей. То есть рост составил почти 50 процентов.


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13 марта в 16:29, просмотров: 230, комментариев: 0


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