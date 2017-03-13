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​Депутаты Госдумы предлагают заменить маткапитал ежемесячными выплатами

Член комитета Государственной думы по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложили заменить материнский капитал ежемесячными выплатами. По их мнению, эта программа себя не оправдала, так как люди пытаются обналичить полученное.

Сумму ежемесячных выплатах на родных и усыновлённых детей до достижения ими 18 лет предлагают установить в размере: 3 тыс. рублей за одного ребёнка, 8 тыс. за двоих и 15 тыс. — за троих детей, уточняет RT. По словам Волынец, в случае если в семье больше троих усыновленных или родных детей, выплачивать пособие предлагается только за троих.


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Сегодня в 12:47, просмотров: 184, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 13:10
Перевожу - денег нет, а за базар надо отвечать

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