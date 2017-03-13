​Студентов Югры приглашают принять участие в акции «День донорского совершеннолетия»

В Югре с 13 по 17 марта пройдет всероссийская акция «День донорского совершеннолетия». Ожидается, что в ней впервые примут участие 18-летние жители округа в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске.

«К донорской акции смогут присоединиться все, кому исполнилось 18 лет, и кто решился начать свое совершеннолетие с отважного поступка – первой кроводаче. А те, кто сдавал кровь ранее в рамках этой акции или по собственной инициативе, смогут сделать это повторно и пополнить ряды регулярных доноров крови», - отметили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

Уточняется также, что донорами могут стать, здоровые молодые люди с весом не меньше 55 кг, имеющими прописку или регистрацию в городе, сроком не менее 6 месяцев. Каждый донор должен иметь при себе паспорт и флюорографию.