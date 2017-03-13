​Прокуратура Урая закрыла доступ к сайтам по продаже поддельных удостоверений сотрудников силовых структур

По заявлению прокуратуры Урая суд запретил доступ к сайтам, на страницах которых предлагались к продаже поддельные удостоверения сотрудников МВД, прокуратуры и Следственного комитета.

«В соответствии со ст. 327 УК РФ подделка и сбыт удостоверений является уголовно наказуемым деянием. Прокурор города обратился в суд с заявлением о признании информации, размещенной на указанных интернет-сайтах, запрещенной. Урайский городской суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме», - пояснили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Перечень интернет-сайтов, на которых распространяется указанная информация, направлен в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для ограничения к ним доступа.