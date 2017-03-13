В Югре стартовала профилактическая акция «Внимание: каникулы!»

На территории Югры стартовала профилактическая акция «Внимание: каникулы!». Она пройдет с 13 по 17 марта, сообщает пресс-служба окружной ГИБДД.

На территории автономного округа в автопредприятиях, гаражных кооперативах и на автостоянках будут проведены беседы с привлечением общественных организаций по вопросам учёта особенностей движения в местах расположения пешеходных переходов, необходимости повышенного внимания к находящимся на дорогах детям.

В образовательных организациях состоятся беседы, познавательные игры, направленные на пропаганду соблюдения ПДД, привитие навыков безопасного поведения на улице, дороге и во дворах. На родительских собраниях особое внимание будет уделено вопросам безопасного поведения детей на дорогах, во дворах и жилых зонах, необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.

Также состоятся рейды по массовой проверке водителей на предмет выявления перевозки детей без детских удерживающих устройств.