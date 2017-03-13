​Россию на конкурсе Евровидение-2017 представит Юлия Самойлова

Россию в конкурсе Евровидение-2017 представит Юлия Самойлова. Ее исполнение песни о любви «Flame Is Burning» произвело наиболее сильное впечатление на внутреннем конкурсном отборе, сообщается на сайте Первого канала.

Авторы музыки и слов песни «Flame Is Burning» — Леонид Гуткин, с которым Первый канал уже не раз сотрудничал на Евровидении, а также Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта. Певица, композитор, автор слов к песням. Многократно побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей, как в России, так и за рубежом. Телезрители могли видеть ее в проектах «Фактор А» на канале «Россия 1», также она была участницей торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских Игр 2014 в Сочи, где исполнила песню «Вместе». Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности.

«Юля — самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка, — говорит глава российской делегации на конкурсе Юрий Аксюта. — Музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищен тем, каких успехов Юля добивается на этом пути. Думаю, что 11 мая миллионы зрителей по всему миру разделят с нами это чувство».

Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во 2-м полуфинале конкурса песни Евровидение-2017, который состоится 11 мая в Киеве.