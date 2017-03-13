​Встреча Путина и Трампа может состоятся в июле

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться на саммите G-20 в Гамбурге в июле. Об этом в интервью телекомпании CNN заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если мы не договоримся о более раннем саммите, то их встреча предположительно может состояться на саммите G-20 в Гамбурге в июле. Потому что это первое место, где они могут пересечься друг с другом», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее в российском МИД заявили, что подготовка к встрече Путина и Трампа уже началась, однако о ее дате и месте пока ничего не известно.