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​В 2016 году россияне заплатили банкам 1,8 трлн рублей процентов

Фото: readmas.ru
Фото: readmas.ru

Россияне заплатили банкам в 2016 году 1,8 трлн рублей процентов за пользование кредитами. Данные Центробанка публикуют «Известия». В 2015-м физлица также уплатили банкам такую жу сумму, хотя условия кредитования в тот год были гораздо жестче. Вероятно, эта тенденция сохранится и в этом году, считают эксперты, называя пять причин этому: рефинансирование прошлых ссуд, валютный фактор, возобновление интереса россиян к покупкам подешевевшей техники в кредит, рост ипотеки и отложенный эффект позитивных изменений в экономике.

«Общая задолженность россиян по кредитам, накопленным итогом за последние годы, не уменьшилась, плюс к этому многие заемщики могли воспользоваться услугой рефинансирования, что чаще всего увеличивает сумму основного долга», —отмечает директор департамента розничных продуктов СМП-банка Алена Тузова.

Важной причиной является и рост ипотечного портфеля с 3,05 трлн рублей до 3,44 трлн рублей. В 99% ипотечных контрактов предусмотрены аннуитетные платежи, когда в первые годы заемщики платят большую часть процентных платежей, а погашение долга приходится преимущественно на последние годы обслуживания кредита. Дмитрий Монастыршин отметил, что такой метод платежей приводит к увеличению процентных доходов банков в начальный период обслуживания кредитов.

Отметим, что, по данным Объединенного кредитного бюро, «тюменская матрешка» вошла в топ-3 самых закредитованных субъектов федерации по итогам 2016 года. Жители Югры, Ямала и Тюменской области набрали кредитов на 156 миллиардов 266 миллионов 990 тысяч рублей. Средний чек каждого кредита — 1 052 910 рублей. Количество долгов выросло на 18 процентов по сравнению с 2015 годом.


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Сегодня в 09:04, просмотров: 217, комментариев: 2


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Комментарии:
Roks
не нравится
Сегодня в 09:42
Как бы хреново мы не жили, ведь кроме Путина президентом никто быть не может!? Кроме Медведева, тоже, премьером некого назначить!? Одна беда - с экономикой в РФ хреново, но кому-то это, даже, нравится. 86% поддерживают, ведь это правда....
Ми-Ми-Ми
не нравится
Сегодня в 10:03
Все -ложь. Президентом может быть каждый, кандидатов на пост поднимателя с колен- очередь. Экономики - уже давно просто нет. 86%- тоже ложь, верная цифра - 146%.

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