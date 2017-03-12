​Программа субсидированных авиаперевозок в Крым будет действовать на две недели дольше

В этом году будет действовать четыре программы поддержки внутрироссийских перевозок, при этом каждая из них будет расширена по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал журналистам глава Росавиации Александр Нерадько, передает «Интерфакс».

Маршрутная сеть программы субсидирования полетов в Симферополь будет пополнена тремя новыми направлениями — из Сочи, Орска и Сыктывкара — и вырастет до 61. Напомним, в программу субсидируемых маршрутов в 2016 году были включены рейсы из Симферополя в Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск и обратно.

При этом программа будет действовать на две недели дольше. «Полеты в Крым планируется начать не 1 июня, как в предыдущие годы, а с 15 мая и до 1 ноября», — сказал Нерадько. На программу планируется выделить 475 млн рублей.

Общий объем субсидий, выделенных правительством на авиаперевозки по РФ в 2017 году, снижен почти на 17 процентов. В текущем году до Росавиации доведено 7,3 млрд руб. бюджетных ассигнований на субсидирование авиарейсов, тогда как в прошлом году из бюджета было выделено 8,76 млрд руб.