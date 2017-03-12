Автомобильный рынок России по итогам февраля поднялся на четвертое место в европейском рейтинге, обогнав Испанию и Великобританию, сообщает «Автостат». Согласно данным национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в феврале остается Германия, где было продано 243602 машины (-2,6%). На второе место вышла Италия, чей результат составил 183777 автомобилей (+6,2%). Третий результат показала Франция – 161885 реализованных машин (-2,9%). По оценкам агентства «Автостат», продажи легковых автомобилей в России в прошлом месяце составили порядка 100 тыс. единиц. С этим результатам Россия поднялась на четвертое место. Замыкает пятерку лидеров на этот раз Испания, чей авторынок остался на прошлогоднем уровне и составил 97796 машин (+0,2%).
Российский авторынок вошел в пятерку крупнейших в Европе
По итогам февраля
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