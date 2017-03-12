В Югре всю неделю будут дуть сильные ветра

Сегодня, 12 марта, в Югре ожидается ветер порывами до 18 метров в секунду, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, слабые гололедные явления. По прогнозам специалистов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такая погода продержится в округе до конца недели — 17 марта. В этот период погоду будет определять влияние северо-западного циклона и ее характер будет неоднородным. Всю неделю ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, ветер переменных направлений порывами до 13-18 метров в секунду.