Сегодня, 12 марта, в Югре ожидается ветер порывами до 18 метров в секунду, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, слабые гололедные явления. По прогнозам специалистов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такая погода продержится в округе до конца недели — 17 марта. В этот период погоду будет определять влияние северо-западного циклона и ее характер будет неоднородным. Всю неделю ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, ветер переменных направлений порывами до 13-18 метров в секунду.
В Югре всю неделю будут дуть сильные ветра
Штормовое предупреждение продлено на воскресенье
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Сегодня в 11:13, просмотров: 218, комментариев: 0
Музыка и Время. Евгений Толстых, группа SAGE // ONLINE 17 марта в 13:00