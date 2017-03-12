​Россия и Египет согласовали протокол по авиабезопасности

Россия и Египет согласовали проект протокола о сотрудничестве в обеспечении безопасности гражданской авиации. Об этом журналистам заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов, передает «Интерфакс». По его словам, египетская сторона «просто не обозначила пока дату, место и время для подписания этого соглашения».

В конце февраля протокол по авиабазопасности между двумя странами был одобрен правительством РФ. Согласно документу, российские специалисты будут проверять технические средства досмотра в международных аэропортах Египта, а также оценивать эффективность мероприятий по обеспечению авиабезопасности с применением тест-предметов в сотрудничестве с местными органами безопасности. За координацию деятельности по выполнению требований протокола будут отвечать Минтранс РФ и министерство гражданской авиации Египта. Ответственность за реализацию положений документа возлагается на Росавиацию и авиавласти Египта. При этом сами проверки будут выполнять «специалисты российского юридического лица», уполномоченные Росавиацией.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено после крушения в небе над Синайским полуостровом самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа», который 31 октября 2015 года выполнял рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.