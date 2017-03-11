​Сергей Устюгов стал лучшим спортсменов февраля в Югре

В феврале лучшим спортсменом месяца в Югре признан Сергей Устюгов. Интернет-голосование проходило на сайте окружного департамента физической культуры и спорта. К участию в конкурсе экспертным жюри было допущено шестеро югорских спортсменов: Джамалудин Алиев (смешанные боевые единоборства (ММА), Алексей Волков, Алексей Корнев, Никита Поршнев и Семен Сучилов (биатлон) и Сергей Устюгов (лыжные гонки).

«Для всех наших атлетов, участвовавших в конкурсе, февральские старты были удачными – они побеждали на крупнейших международных турнирах, чемпионатах и первенствах мира. В конкурсе основное соперничество развернулось между представителями популярных в Югре зимних видов спорта, биатлонистом Алексеем Корневым и лыжником Сергеем Устюговым. По итогам голосования, набрав 70 процентов голосов, победил двукратный чемпион мира по лыжным гонкам 2017 года, лыжник Сергей Устюгов», - рассказали в пресс-службе департамента.